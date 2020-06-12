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إصابة قس فى الأقصر بكورونا أثناء صلاته على المتوفين بالفيروس وعزله بالدير

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:18 م
إصابة قس فى الأقصر بكورونا أثناء صلاته على المتوفين بالفيروس وعزله بالدير دير الشايب بالأقصر - صورة ارشيفية
كتبت سارة علام

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أعلن القمص صرابامون الشايب، أمين دير القديسين الشايب بالأقصر، عن إصابة القس بيشاى نعمان راعى دير القديسين بالطود محافظة الأقصر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- »19، وحدث ذلك أثناء الصلاة على المتوفين، وهو طقس روحى لايمكن منعه.

وأشار القمص صرابامون فى بيان له إلى أن القس بيشاى يقضى الحجر المنزلى بدير القديسين، تحت رعاية الأنبا يوساب وإشراف الأطباء الأفاضل من طرفهـ مؤكدًا زن هذا المرض ليس عارا أو أمرا مشينا ويجب أن يُقابل بشجاعة ومنهج علاجى سريع.

 

وأكد أن الكثيرين أُصيبوا بالمرض ويُخفون ذلك وينقلون المرض للآخرين وبذلك يفقدون حياتهم، مشيرًا إلى أن القس المصاب بصحة جيدة والمرض تحت السيطرة والأمور فى تحسن مستمر.

 

وأضاف قائلًا" جميع تحاليل الآباء الكهنة وعائلاتهم والعاملين بالدير سلبية، ولو كان الأمر غير ذلك فلدينا الشجاعة الكاملة لنقول لكم بكل صراحة."

 

وواصل: نشكر مع عمق القلب أبينا الموقر نيافة الأنبا يوساب لاهتمامه الدائم بحالة أبينا الصحية وأيضا جميع الآباء الكهنة الموقرين والأطباء.


اصابة قس بكورونا

دير الشايب بالأقصر

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