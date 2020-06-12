اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 07:24 م
خالد صلاح
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إسبانيا تعتزم إنهاء العزل العام لمواجهة كورونا فى منطقة جاليثيا

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:24 م
إسبانيا تعتزم إنهاء العزل العام لمواجهة كورونا فى منطقة جاليثيا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مدريد (رويترز)

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قال وزير الصحة الإسبانى سلفادور إيا، إن منطقة جاليثيا شمال البلاد ستكون أول منطقة تنهى إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بدءا من يوم الاثنين، وذلك فى إطار فتح تدريجى تأمل إسبانيا أن يسهم فى إنقاذ موسمها السياحى الصيفي.

 

وسيجرى رفع حالة الطوارئ، التى أعلن عنها فى أنحاء البلاد فى منتصف مارس، عن منطقة جاليثيا فعليا مع الإبقاء عليها فى جميع المناطق الإسبانية الأخرى وعددها 16 منطقة.

 

وسترفع الحكومة بعض القيود فى مناطق أخرى تتبع خطة من أربع مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام تدريجيا مع انحسار موجة تفشى الفيروس، بينما لا تزال قيود أشد صرامة مفروضة على المدن الإسبانية الكبرى مثل مدريد وبرشلونة.

 

وإسبانيا واحدة من أبرز الوجهات السياحية فى العالم ولا تزال حدودها مغلقة أمام السائحين وتلزم الوافدين إليها من الخارج بإجراءات حجر صحى مدتها 14 يوما.

 


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