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إزاي تلبس الكمامة فى الصيف من غير ما تأثر على تنفسك؟

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:00 ص
إزاي تلبس الكمامة فى الصيف من غير ما تأثر على تنفسك؟ نصائح لارتداء الكمامة فى الصيف
كتبت فاطمة خليل

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ارتداء الكمامة في الصيف من المشاكل التي قد تواجهها خاصة مع الحرارة والعرق والرطوبة التي تحدث في الكمامة بسبب الجو الحار، لكن يجب أن نستمر في ارتداء الكمامة، فهي أحد الاستراتيجيات الهامة للوقاية من عدوى كورونا بجانب التباعد الاجتماعي، في هذا التقرير نقدم آراء الأطباء ونصائحهم حول كيفية ارتداء الكمامة في الصيف، وفقاً لموقع "CNN".

نصائح لارتداء كمامة في الصيف دون أن تؤثر على تنفسك
 

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اختر مادة كمامة جيدة للتنفس
 

قد يكون جزء من مشاكل التنفس لديك بسبب مادة القناع وخامته.

قالت آن ريمين، أستاذة علم الأوبئة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ومديرة مركز الصحة العالمية والمهاجرين في الجامعة: "اختيار قناع ذو خامة جيدة يمكنك التنفس من خلال المادة التي صنع منها لا يقل أهمية عن مدى قدرة القناع على وقف انتشار المرض".وأوضحت إن الأقنعة القطنية يفضلها الكثيرون، مضيفة أن الأقنعة ذات الطبقات الخارجية القطنية والطبقات الداخلية لقماش الفانيلا تعمل بشكل جيد أيضًا.

وقالت إن قناع الوجه المثالي من القماش يجب أن يتناسب بشكل مريح مع وجهك، ويجب أن تكون قادرًا على غسله وتجفيفه دون أن يؤثر على شكله.

تأكد من ارتداء الكمامة بشكل صحيح
 

إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس من خلال قناع الوجه، فتأكد من أنك ترتديه بشكل صحيح قبل التخلص منه تمامًا.

قالت ريمين: يجب أن يغطي القناع أنفك وفمك وأن يتناسب بشكل مريح مع جوانب وجهك ولكن بشكل فضفاض من الداخل حتى لا يعيق تنفسك.

إذا كنت بحاجة إلى خلع القناع، افعل ذلك فقط عندما تكون على بعد ستة أقدام (2 متر) على الأقل من الآخرين.

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أحضر كمامة أخرى لاستبدالها إذا كان متعرقًا
 

يمكن أن يلتصق القناع الرطب على وجهك ويعيق تنفسك بطريقة مختلفة، إذا وجدت نفسك تتعرق من خلال قناعك، أحضر كمامة أخرى معك.

قم بارتداء القناع عند الضرورة
 

عادة ما يكون خطر الإصابة بالفيروس التاجي أقل في الهواء الطلق، حيث يمكن أن تهب الرياح على الفيروس ويمكنك الحفاظ على المسافة من الآخرين.

حمامات السباحة والشواطئ آمنة بشكل عام أيضًا، حيث لا يعتقد أن الماء يحتوي على الفيروس، فقط ابق على مسافة من الآخرين داخل وخارج الماء، حيث لا يزال بإمكان قطرات الجهاز التنفسي الانتقال عندما تكون خارج الماء.

قالت ريمين إنه ليس عمليًا ارتداء قناع في الماء ، ولكن يجب أن ترتديه عندما تخرج من الماء، خاصة إذا لم تتمكن من الحصول على المسافة اللازمة بينك وبين الآخرين.

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إذا لم تكن الحرارة كافية، فقد تؤدي مشاكل الجهاز التنفسي إلى إعاقة تنفسك أيضًا.

إذا كنت تعاني من الربو أو أمراض الرئة المزمنة أو أمراض تنفسية أخرى، فضع في اعتبارك كيف تتغير قدرة تنفسك في الحرارة إذا تفاقم الوضع ، ابق بعيدًا عن الحرارة قدر الإمكان.

ومن جانبه قال الدكتور ريتشارد وينزل، الأستاذ في قسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فرجينيا كومنولث، إذا شعرت بالاختناق تحت الكمامة، فربما يكون ذلك بسبب حبس الحرارة في الداخل.

وقال وينزل: "المشكلة الرئيسية هي أننا عندما نتنفس، نهدأ، لذا فإن ارتداء القناع الذي يصبح ساخنًا بسرعة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في الحرارة الشديدة للجو ، خاصة إذا كانت مصحوبة بالرطوبة".

واقترح وينزل أنك إذا كنت تشعر أنك تواجه صعوبة التنفس، أخلع قناعك - فقط تأكد من أنه يمكنك الابتعاد مسافة ستة أقدام على الأقل عن الآخرين- اجلس في الظل واشرب بعض الماء.

وقال إنه إذا شعرت بدوار أو كان قلبك يتسارع، فأنت بحاجة إلى إزالة القناع ، والخروج من الحرارة وطلب الرعاية الطبية ، فقد تكون هذه علامات على إجهاد حراري.

 


مخاطر ارتداء الكمامة فى الصيف

صعوبة التنفس والكمامة

نصائح لارتداء الكمامة فى الصيف

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