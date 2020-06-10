اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:53 م
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ارتداء الكمامة فى الصيف لفترات طويلة يسبب ضيق التنفس

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:15 م
ارتداء الكمامة فى الصيف لفترات طويلة يسبب ضيق التنفس خطر ارتداء الكمامة
كتبت فاطمة خليل

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ارتداء الكمامة لفترات طويلة في الصيف قد يصيبك بمخاطر صحية عديدة منها الإجهاد الحراري الذي ينتج عنه صعوبة في التنفس والجفاف، وفقاً لما قاله الأطباء والخبراء في اليابان نظرًا لأن ارتداء الأقنعة في الطقس الحار يجعل من الصعب على الهواء البارد الوصول إلى الرئتين، ويتم تنشيط عضلات الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى ضيق في التنفس، مما يسهل بدوره تراكم الحرارة داخل الجسم.

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ووفقاً لموقع kyodonews قال ياسوفومي مياكي، رئيس مركز الخدمات الطبية الطارئة المتقدمة في مستشفى جامعة تيكيو باليابان ، إن ارتداء الأقنعة خلال أشهر الصيف الحارة والرطبة سيكون تجربة جديدة لكثير من الناس".

وأوضح أن ارتداء الكمامة لفترة طويلة مع حرارة الجو يصعب وصول الهواء للرئتين ويتم تنشيط عضلات الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى ضيق في التنفس وقد يحدث تراكم الحرارة داخل الجسم، وهذا يعرف بالإجهاد الحراري.

وشدد مياكي، المطلع جيدًا على تدابير الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، على أهمية تبريد الجسم من أجل منع الإرهاق الحراري وضربات الشمس.

 واقترح تشغيل مكيفات الهواء وشرب المياه بكثرة على فترات منتظمة وزيادة وقت الراحة.

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وقال "يجب على الناس عدم المبالغة في الأيام التي يذهبون فيها إلى العمل، والبقاء في المنزل للعمل عن بعد.

قال نوريوكي كويبوتشي، الأستاذ في كلية الطب بجامعة جونما المتخصصة في علم وظائف الأعضاء البيئي ، إنه نظرًا لوجود العديد من الألياف العصبية في الوجه  فهي أكثر حساسية للحرارة والبرودة من أجزاء أخرى من الجسم.

وأوصى بتخفيف الانزعاج عن طريق تبريد الجبهة والرقبة حتى مع الحفاظ على القناع.

وقال كويبوتشي "كلما أخذت أنفاسًا أكثر تكرارا عند ارتداء الكمامة ، يجب عليك بالتأكيد تجنب ممارسة التمارين القوية أو تجنب إجهاد نفسك عند ارتدائها.

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وفي الصين ، انهار اثنان على الأقل من طلاب المدارس الثانوية وتوفوا الشهر الماضي أثناء ارتداء أقنعة الوجه أثناء أداء التمارين الرياضية.

دفعت الوفيات الخبراء إلى التحذير من مخاطر ارتداء أقنعة الوجه أثناء التمرين المكثف، مما قد يؤدي إلى نقص الأكسجين.

woman-face-mask-fog-glasses

مخاطر ارتداء أقنعة الوجه

مخاطر ارتداء الكمامة

ارتداء الكمامة في الصيف

خطر ارتداء الكمامة

اضرار الكمامة

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