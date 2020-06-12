اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 01:02 م
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إزالة 3 حالات مخالفات بناء بدون ترخيص بالمنيا.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:02 م
إزالة 3 حالات مخالفات بناء بدون ترخيص بالمنيا.. صور إزالة التعديات على أملاك الدولة
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، قسم التنظيم بحي غرب المدينة بعمل حصر دقيق لجميع الابراج المبنية بالمخالفة للقانون بالحي، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لحصر الأبراج المخالفة المتصالح عليها والغير متصالح عليها، حتي يتم إتخاذ ما يلزم قانونا.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس المدينة لمتابعة أعمال النظافة ، وفض التجمعات بالحى ، وأكد علي ضرورة رفع الإشغالات الموجودة بالشوارع و قام رئيس المدينة بفض تجمع بشارع الاسباني لحفلة  فرح  وتابع فض تجمعات الباعة الجائلين بشارع السوق بمنطقة شاهين.
 
واسفرت الجولة عن تحرير عدد من محاضر المخالفة لمحلات والتحفظ علي منتجات مجهولة المصدر وأخري مكشوفة ومعرضة للأتربة واتخاذ الإجراءات اللازمة .
 
ومن ناحية أخرى، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بالوحدة القروية بنزلة حسين شرق النيل على مساحة 300متر، وذلك خلال حملة ازالات مكبرة التعديات على الأرض الزراعية ومخالفات البناء بقرية أبو فليو التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بمركز ومدينة  . 
 
وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أن على الجميع بذل الجهد لضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.
 
 
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العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا

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إزالة التعديات على أملاك الدولة 

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إزالة التعديات على أملاك الدولة 
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