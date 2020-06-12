إزالة 25 حالة تعد وتنفيذ 1637 حملة تطهير وتعقيم بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مستمرة لتنفيذ الإزالة الكلية للمبانى المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومساواة المخالفة حتى سطح الأرض وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية بالتزامن مع تطبيق إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفى هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملات مكبرة لإزاله التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال الفترة من أول يونيو حتى يوم 10 الجارى .

فقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة فاقوس بالإشراف على تنفيذ حملة إزالات وأسفرت عن تنفيذ ازالة لعدد 18 حالة تعدى على الاراضى الزواعية بمساحة إجمالية 17 قيراط و 28 سهم وتم ازالتهم ازاله كليه فى المهد وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز الشرطة بتنفيذ إزالة لعدد 2.حالة تعدى بمساحة 170 م2وتم ازالتهم ازاله كليه فى المهد وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بتنفيذ ازاله سور مبنى داخل الحيز العمرانى على مساحة 430 م وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتنفيذ قرارات الازاله الصادرة لحالتين تعدى على الارضى الزراعية، فالحالة الاولى عبارة عن سمل خرسانى على مساحة 80 متر وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، والحالة الثانية عبارة عن مبانى بالطوب الابيض الدبش على مساحة 260 متر وتم إزالة الكلية للمخالفة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ ازاله لعدد 2 حالة تعدى على الاراضى الزراعيه بمساحة 1 قيراط و11 سهم وتم ازالاتهم فى المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة فى توجه ضربات رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقتدرات الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، وفرض هيبة وسيادة القانون على الجميع للحفاظ على ممتلكات الدرلة ومقدراتها .

كما شنت رئاسة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية حملة بمرافقة قوة الشرطة ومسؤل قسم الازالات برئاسة المركز ورئيس الوحده المحليه بالناصرية بأزالة سمل خرسانى على مساحة 80متر للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما قام رئيسة الوحده المحليه بقهبونه تم إزالة مبانى بالطوب الابيض الدبش على مساحة 500متر، كما رافق رئيس الوحدة المحليه بسماكين الغرب ب لجنة المحافظة ممثلة فى مديرة الادارة الهندسية بالمحافظة والشئون الاقتصادية بالمحافظة والادارة الهندسية برئاسة المركز لترميم ابراج الحمام المملوكة للوحدة المحلية بسماكين الغرب، و شن مدير الحملة الميكانيكية برئاسة المركز بمتابعة أعمال تمهيد وتسوية طريق بحر البقر الجبهة وجميع مداخل قرى الوحدة المحلية وذلك فى إطار الأهتمام برقى ونظافة القرى بجميع أنحاء المركز لتهيئة بيئة ملائمة للمواطنين .

وفى فاقوس، ترأس اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس المهندس هانى عزت نائب رئيس المركز لشئون الوحدات المحليه فقد تم حملة نظافة مكثفة بنطاق الوحدة المحلية بكفر شاويش شملت اعمال رفع القمامة والمخلفات بالطرق الرئيسية والشوارع بنطاق الوحدة، حملة نظافة مكثفة بنطاق الوحدة المحلية بسوادة شملت اعمال رفع القمامة والمخلفات بالطرق الرئيسية والشوارع بنطاق الوحدة وقرى ( كفر الحاج عمر - أمام بريد الكفر - كوبرى المشايخ - مدخل حى الودايعة - منشأة نبهان - امام مسجد النور - مدخل كوبرى الميزانية - الطريق العام كوبرى السحارة أبو شلبى - من على الترعة القديمة )، استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والقمامة بالوحدة المحلية بالصوالح والديدامون بالطرق الرئيسية ونطاق قرى الوحدة مع استمرار أعمال الجمع المنزلى للقمامة .

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غرتب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من انتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن والأحياء والجهات ذات الصلة، وبدأت فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار الفيروس، مشيدأ بدور مديرية الطب البيطرى وإستمرارها فى أعمال التطهير والتعقيم، حيث قامت بتنفيذ 1637 حملة تطهير وتعقيم خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى للمنشآت العامة والمبانى الخدمية والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن و قرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

ومن جانبه اوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية قامت خلال الفترة من 1 إلى 7 يونيو 2020م بتنفيذ 1637 حملة تطهير وتعقيم موسعة للمديريات الخدمية وشوارع قرى ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 134 حملة لتطهير وتعقيم المبانى الحكومية والعامة و 33 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 159حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 4 حملات لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و12حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 173حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدورى للمجازر و 1122حملة للتطهير والتعقيم الدورى لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .

وأضاف مدير الطب تلبيطرة أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.