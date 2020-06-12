اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 04:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إذا كنت ناوى.. تعرف على شروط حصول الشركات على شهادة لتصدير "الفراخ"

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:00 ص
إذا كنت ناوى.. تعرف على شروط حصول الشركات على شهادة لتصدير "الفراخ" دواجن مذبوحة - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر لـ"اليوم السابع "، عدد من الشروط والضوابط المتبعة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة  الزراعة، حول حصول واختيار شركات الدواجن على شهادة من "الهيئة" بالسماح لها بتصدير الدواجن ضمن مشروع المناطق الخالية من أنفلونزا الطيور ، ضمن خطة وزارة الزراعة  لزيادة الإنتاج  والاستثمار .
 
-تطبيق جميع  اشتراطات المزرعة  وخلوها من انفلونزا الطيور.
 
- الانضمام الى برنامج إعداد وتأهيل مزارع الدواجن كمناطق خالية من المرض.
 
-منح رخصة التصدير بعد تطبيق شروط وإجراءات الأمان الحيوى كاملة.
 
-تطبيق برنامج تسجيل المنشآت الداجنة .
 
 تطبيق معايير الأمان الحيوى والبعد الوقائى المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فى باريس .
 
-مدة البرنامج المتبع لمزارع الدواجن الخالية من المرض والتى يتم السماح لها بتصدير منتجاتها، هى عام كامل .
 
-أخذ عينات من المنشأة كل 21 يوما وتحليلها بمعرفة أجهزة الهيئة والمعمل القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى، ومعهد بحوث صحة الحيوان .
 
-فى حالة سلبية العينات وخلوها من مرض أنفلونزا الطيور فإن المنشأة ستحصل على الشهادة المعتمدة دوليا من الهيئة ويسمح لها بتصدير إنتاجها فورا.
 
-المنشآت الداجنة المستوفاة جميع الشروط يتم إعلان مزارعها خالية من أنفلونزا الطيور، طبقا لبرنامج اعتماد المنشآت الخالية، المتوافق مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
 
كانت   وزارة  الزراعة  ،  أكد  إن  الوزارة تقدم الرعاية البيطرية والأمان الحيوي لحماية صناعة الدواجن والعاملين فيها ، من خلال   طرح أراضي جديدة بآلاف الافدنة في حوالي 20 منطقة خارج الوادي لإقامة مشروعات متكاملة( دواجن ومجازر واعلاف) بمزايا تشجيعية وتدعو القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي الواعد،  كما اننا في سبيلنا للحصول على اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان لحوالي 14 منشأة خالية من انفلونزا الطيور حتى يتم تصدير الدواجن للخارج .

مزارع الدواجن

تصدير الدواجن

انفلونزا الطيور

شركات الدواجن

السماح بتصدير الدواجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لماذا انخفضت أسعار البيض في الأسواق 9 جنيهات؟ .. شعبة الدواجن تجيب

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:00 ص

شعبة الدواجن: الأسعار فى المزرعة تبدأ من 27 جنيها والبيض 25.5 جنيه

الثلاثاء، 26 مايو 2020 08:00 م

انخفاض أسعار الدواجن 30 % بعد العيد .. شعبة الجيزة :سعر الكيلو سيتراوح بين 23 لـ 25 جنيها للدواجن الحية و35 للمذبوح .. والشعبة العامة : انخفاض سعر كرتونة البيض 9 جنيهات لتسجل 25.5 جنيها بسبب غلق المدارس

الإثنين، 25 مايو 2020 10:00 م

ضبط نصف طن دواجن بمجزر غير مرخص بكفر الشيخ

الإثنين، 25 مايو 2020 02:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة