إدارة البيئة والسكان بتعليم كفر الشيخ تفوز بالمراكز الأولى فى الأنشطة الصيفية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتور بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم ،أنها أشادت بأداء العاملين بالتربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم، برئاسة علي عبد الفتاح، مدير إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية، نظرا للنتائج التي تم الحصول عليها على مستوى الجمهورية، مما يؤكد ريادة تعليم كفر الشيخ فى الحصول على المراكز الأولى فى جميع الأنشطة.

وقالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه فازت مدرسة الحامول الإعدادية بنات إدارة الحامول بالمركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في مسابقة إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية النشاط الصيفى، وفازت مدرسة الكفر الشرقى الثانوية المشتركة إدارة الحامول بالمركز السادس في مسابقة إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية النشاط الصيفى على مستوى الجمهورية، وفازت مدرسة على عبد الشكور للتعليم الأساسي بإدارة شرق بالمركز السادس مكرر فى مسابقة ادارة التربية البيئية والسكانية والصحية النشاط الصيفى على مستوى الجمهورية.

وأضافت كشك، أنها تتقدم بالشكر للطلاب الفائزين فى هذه المسابقات متمنية لهم مزيدًا من التفوق والإبداع مشيدة بجهود كلا من تهانى راشد مدير الإدارة السابق، وأعضاء الإدارة بديوان المديرية وإدارة شرق كفر الشيخ والحامول ،امل عبدالله وخالد معوض.