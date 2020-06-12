إخلاء سبيل 7 متهمين بإحياء رابطة الوايت نايتس بضمان محل الإقامة

كتبت أمنية الموجى

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل 7 من مشجعي نادي الزمالك المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "إحياء رابطة الوايت نايتس"، المحبوسين احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية، بضمان محل الإقامة.

المتهمون الصادر بحقهم قرار إخلاء السبيل في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من: "ع. ح"، "ك. ج"، و"ع. ط"، و"، و"ع.أ"، "و. ز"، و"ع. س"، و"ع. ذ".

يشار إلي أن النيابة العامة، أمرت سابقا بحبس عدد من مشجعي نادى الزمالك، علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة الوايت نايتس.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.

وانخفص عدد المتهمين بـ" إعادة إحياء رابطة الوايت نايتس"، بعدما أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل الإقامة احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالتورط في إعادة إحياء رابطة الوايت نايتس.

وذكر مصدر قانوني أن المتهمين يواجهوا ارتكاب عدة جرائم أبرزها الاشتراك في تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة الوايت نايتس "ألتراس الزمالك" الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.