اليوم السابع
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إحالة مسئولى شركتين للمحاكمة ضبط بحوزتهما مستلزمات طبية مجهولة بالقاهرة

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:19 م
إحالة مسئولى شركتين للمحاكمة ضبط بحوزتهما مستلزمات طبية مجهولة بالقاهرة مستلزمات طبية - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة قصر النيل، بإحالة  مسئولى شركتين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، ضبط بداخلهما كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، حيث تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط 17 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركتين بقصر النيل، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا من مدير مباحث تموين القاهرة، مفاده ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل بحوزته 10990 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر – شكاكة – خافض لسان – سرنجات – غيار جراحى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .
 
كما تم ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل بحوزته 5913 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر – سنون أنسولين – سرنجات – ترمومتر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"، حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 

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