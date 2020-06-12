اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 12:00 م
خالد صلاح
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أسهم أوروبا تهبط مع تصدر مخاوف فيروس كورونا للاهتمام

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:24 ص
أسهم أوروبا تهبط مع تصدر مخاوف فيروس كورونا للاهتمام أسهم أوروبا
رويترز

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هبطت الأسهم الأوروبية فى تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، بعد أن شهدت أسوأ موجة بيع فى يوم واحد منذ أواخر مارس، إذ نمت الشكوك بشأن وتيرة التعافى الاقتصادى فى ظل مؤشرات على ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
 
وبعد أن تحرك صعودا وهبوطا، تراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة، على الرغم من أن أسهم شركات صناعة السيارات المتعثرة ارتفعت قليلا.
 
وانخفضت الأصول عالية المخاطر هذا الأسبوع، بعد أن تسببت توقعات اقتصادية رصينة من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة فى تذكير المستثمرين بأن الضرر الاقتصادى للجائحة بعيد عن الوصول لنهايته.
 
ويتجه المؤشر ستوكس 600 صوب تكبد خسارة أسبوعية نسبتها 5.8 بالمئة، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوياته على الإطلاق. والمؤشر منخفض نحو 19 بالمئة عن ذروة سجلها فى فبراير شباط.
 
وارتفع سهم انتربارفان الفرنسية 11.2 بالمئة، بعد أن دخلت مونكلير الإيطالية فى اتفاق مع الشركة لبدء بيع عطورها.
 

اوروبا

الاسهم الاوروبيه

كورونا

فيروس كورونا

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