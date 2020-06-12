أسعار السمك اليوم الجمعة 12-6-2020 بسوق العبور

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 12-6-2020، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة، واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 15 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60-66 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهاً، وموسى بين 60-80 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيهاً.

واستقر سعر سمك القرش بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الحدادى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130 جنيهاً، وسمك المرجان بين 29 – 35 جنيهاً، والمرجان المجمد 20 – 30 جنيهاً، وبلغ سعر البربون 2 ليتراوح بين 35-45 جنيه، وتراوح سعر الدنيس 100 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-350 جنيها، كما استقر سعر البورى بين 39- 45 جنيها للكيلو، والمازليا بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الشعور 25 – 35 جنيهاً، والوقار 80 – 90 جنيهاً، وسمك القاروص 80 – 90 جنيهاً.