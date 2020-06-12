اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 03:01 م
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أسعار الخضار اليوم الجمعة 12-6-2020 بسوق العبور..والليمون يبدأ من 8 جنيهات

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:35 م
أسعار الخضار اليوم الجمعة 12-6-2020 بسوق العبور..والليمون يبدأ من 8 جنيهات سوق خضار
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 12-6-2020، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وبلغ سعر البطاطس ما بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 –3.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الكوسة ما بين 1.5-4.5 جنيه، وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 2-7 جنيه، وبلغ سعر الجزر ما بين 2.5-4.5 جنيه.
 
 واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 5 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 5 جنيه، وسجل سعر الباذنجان الأبيض من 1.5-5.5 جنيه، وبلغ سعر الفلفل الرومى 5 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الحامى البلدى بين 2-7 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الألوان ما بين 13 إلى 17 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الملوخية من 3 – 4 جنيهات، وبلغ سعر الخيار البلدى ما بين 2.5–4.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار الصوب من 2.5–6.5 جنيه.
 
وبلغ سعر البامية 10 جنيه، وتراوح سعر القلقاس ما بين 5-9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم ما بين 12-20 جنيه، وبلغ سعر اللفت 1.25 جنيه، وتراوح سعر البنجر بين 2-4 جنيه، وتراوح سعر القثاء بين 3-4 جنيه، وبلغ سعر الليمون البلدي بين 8-28 جنيه، فيما تراوح سعر العنب النباتي أصفر بين 5-8 جنيه، وعنب بناتي أحمر بين 4-9 جنيه، وتراوحت  أسعار التفاح المصرى بين  5-9 جنيهات للكيلو، وتراوح أسعار تفاح أمريكى إيطالى بين 17-23 جنيه. 
 
جدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.
 

اسعار الخضار

سعر الطماطم

سعر الليمون

اسعار البطاطس

أسعار الخضروات

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