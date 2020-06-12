اليوم السابع
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أستراليا تسمح بحضور 10 آلاف متفرج ف الملاعب الصغيرة

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:13 ص
أستراليا تسمح بحضور 10 آلاف متفرج ف الملاعب الصغيرة رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون
رويترز

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قال سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا اليوم الجمعة إن بلاده ستسمح بحضور حتى عشرة آلاف متفرج في الملاعب الصغيرة لمشاهدة الأحداث الرياضية ضمن خطة تقليص قيود التباعد الاجتماعي في يوليو.

وأشار موريسون إلى أن حكومات الولايات تضع اللوائح لكي تسمح للملاعب التي تبلغ سعتها 40 ألف متفرج باستضافة حتى عشرة آلاف شخص. وأوضح أن التغييرات ستطبق على الاحتفالات والحفلات الغنائية.

وأبلغ الصحفيين بعد اجتماع للوزراء "يجب أن يكون مكانا كبيرا ومفتوحا. يجب أن تكون هناك مقاعد على مسافات مناسبة. وأضاف "يجب وجود نظام للتذاكر لكي نتعرف على من كان موجودا في الحدث".

وما زالت القيود على التجمعات الكبيرة قائمة في أستراليا لكن تختلف درجاتها بين الولايات. وسجلت أستراليا أكثر من سبعة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 102 وفاة.

واستأنفت أستراليا موسمي دوري الرجبي وكرة القدم الأسترالية مع إقامة المباريات بدون جماهير لكن مُنح الضوء الأخضر لحضور عدد صغير.

 

 


أستراليا

سكوت موريسون

كورونا

كورونا فى أستراليا

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