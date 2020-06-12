أبل ويوتيوب تكشفان عن تمويل حجمه 200 مليون دولار لدعم قضايا السود

رويترز

قالت شركة أبل، إنها ستزيد الإنفاق مع شركات التوريد المملوكة لسود، فى إطار مبادرة للمساواة والعدالة العرقية حجمها 100 مليون دولار فى حين قالت خدمة مقاطع الفيديو (يوتيوب) المملوكة لشركة جوجل إنها ستنفق 100 مليون دولار لتمويل الفنانين السود.

وتنضم هذه الجهود، إلى موجة تدابير تتخذها شركات كبرى، بما فى ذلك بنوك وشركات تجزئة، بهدف إظهار الدعم لمجتمع السود بينما تثير الاحتجاجات الأخيرة فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى الانتباه إلى التمييز الطويل الأمد ضد الأمريكيين من أصل أفريقي.

وجاءت هذه الاحتجاجات، فى أعقاب وفاة جورج فلويد وهو رجل أسود فى 25 مايو على أثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة أبل، تيم كوك فى مقطع مصور نُشر على تويتر إن مصنع آيفون يسعى إلى زيادة تمثيل الأقليات بين الشركات التى تتعامل معه.

وأضاف كوك، أن التحركات الأخرى ستشمل برامج لتعزيز مطورى التطبيقات من السود ومبادرات جديدة لزيادة التنوع والإدماج فى أبل.

وقالت سوزان وجسيكى، الرئيسة التنفيذية ليوتيوب فى تدوينة على الإنترنت إن الخدمة ستنفق 100 مليون دولار على مدى عدة سنوات من أجل "إعلاء وتطوير أصوات المبدعين والفنانين السود وقصصهم".