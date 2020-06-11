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FDA تراجع جميع أدوية واختبارات كورونا لمنحها موافقة رسمية بدلا من الطوارئ

الخميس، 11 يونيو 2020 01:00 م
FDA تراجع جميع أدوية واختبارات كورونا لمنحها موافقة رسمية بدلا من الطوارئ FDA
كتبت هند عادل

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كشف مفوض الوكالة الأمريكية أن إدارة الغذاء والدواء FDA تسعى إلى مراجعة علاجات واختبارات فيروس كورونا بأسرع ما يمكن لإزالة حالات الطوارئ، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين يستخدمون علومًا عالية المستوى.ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" قال ستيفن هان ، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، خلال مؤتمر عقدته منظمة الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية ، إن إدارة الأغذية والأدوية FDA تهدف إلى تسريع المنتجات التي لديها أكبر فرصة لجعلها من خلال عملية التجارب السريرية ومساعدة الناس .

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منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سلسلة من الموافقات الطارئة المؤقتة التي تتراوح من الاختبارات التشخيصية إلى العلاجات مثل دواء ريمديسفير المضاد للفيروسات التابعة لشركة جلعاد ساينس، لكن الوكالة واجهت انتقادات بشأن القرارات بشأن العلاجات المحتملة مثل هيدروكسي كلوروكوين.

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وأوضح هان "نحن نحاول إخراج ترخيص استخدام الطوارئ و تطبيقات الأدوية الجديدة التجريبية بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يشهد الصيف تراجعا لحالات فيروس كورونا ولكن من المتوقع حدوث زيادة في الخريف  في نفس الوقت الذي يبدأ فيه موسم الإنفلونزا عادة.

كما أكد المفوض على حاجة إدارة الغذاء والدواء إلى تضمين "أدلة واقعية" في الكيفية التي تعتبر بها الموافقة الرسمية على منتجات فيروس كورونا المتاحة حاليًا فقط بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.

 

 


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