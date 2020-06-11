6 اتهامات وجهها مستشار الأمن القومى الأمريكى إلى قطر .. تعرف عليها

وجه ديفيد روبى، المستشار المختص فى الأمن القومى الأمريكى، سلسلة اتهامات إلى قطر فى مقال نشره فى مجلة نيويورك تايمز تتعلق بدعمها للإرهاب وجماعة الإخوان، وفيما يلى أبرز ما ورد فى المقال المشار إليه:

1- قطر هى الملاذ الآمن لإرهابى القاعدة وطالبان، والممول الرئيسى لإيديولوجية جماعة الإخوان وحماس.

2- قطر تدعم جماعات ضغط داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصالحها

3- إغراء ثروة النفط والغاز الطبيعى فى قطر مكّنها من كسب أصدقاء فى أماكن غير محتملة فى امريكا

4- قطر ستحاول كسب الصراع مع جيرانها فى واشنطن، بشكل رئيسى من خلال استخدام جيش من جماعات الضغط ووسائل الإعلام ومراكز الفكر.

5- بدءًا من أكتوبر 2017، وحتى أكتوبر 2019، دفعت قطر 180 ألف دولار لشركة Common Sense Media Holdings LLC.

6- حذر روبى من قبول الرشاوى القطرية وأشار إلى أن هناك فرق بين قبول الأموال من نظام أجنبى يمول التطرف والإخوان المسلمين وتوفر ملاذا آمنا للإرهابيين من طالبان إلى القاعدة.