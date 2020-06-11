15 إجراء من محافظة الجيزة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية تعليم الجيزة، استعدادها لمارثون الثانوية العامة، فى ظل جائحة كورونا التى يعانى منها العالم، ووسط الإجراءات الجديدة التى تطبقها مصر لحماية المواطنين والطلاب من الإصابة بالفيروس .

ويرصد "اليوم السابع"، فى النقاط التالية أهم الإجراءات التى تنفذها محافظة الجيزة لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم 21 الشهر الجارى.

1- تعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد أداء الامتحانات.

2- وضع كبائن تعقيم باللجان المدرسية لتعقيم الطلاب.

3- أجهزة كواشف حرارية لرصد درجات حراره الطلاب قبل الدخول.

4- تجهيز لجان عزل لامتحان الطلاب التى تظهر عليهم الأعراض البسيطة .

5- توفير الكمامات والمواد المطهرة والسوائل لسلامة للطلاب.

6- تجهيز 194 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية .

7- الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة متر على الأقل.

8- 14 طالبا فقط بكل لجنة على مسافات متباعدة.

9- تطهير الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

10- تجهيز 55 استراحة بـ20 إدارة تعليمية .

11- توفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف والأدوية.

12- دعم احتياجات اللجان من الكهرباء والخطوط التليفونية والاتصالات والمياه .

13- تجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم بشكل مستمر .

14- عقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان .

15- تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان المديرية وغرف عمليات فرعية فى الإدارات التعليمية.