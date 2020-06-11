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15 إجراء من محافظة الجيزة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

الخميس، 11 يونيو 2020 05:30 ص
15 إجراء من محافظة الجيزة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة تعقيم لجان الثانوية العامة- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية تعليم الجيزة، استعدادها لمارثون الثانوية العامة، فى ظل جائحة كورونا التى يعانى منها العالم، ووسط الإجراءات الجديدة التى تطبقها مصر لحماية المواطنين والطلاب من الإصابة بالفيروس .

ويرصد "اليوم السابع"، فى النقاط التالية أهم الإجراءات التى تنفذها محافظة الجيزة لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم 21 الشهر الجارى.

1- تعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد أداء الامتحانات.

2- وضع كبائن تعقيم باللجان المدرسية لتعقيم الطلاب.

3- أجهزة كواشف حرارية لرصد درجات حراره الطلاب قبل الدخول.

4- تجهيز لجان عزل لامتحان الطلاب التى تظهر عليهم الأعراض البسيطة .

5- توفير الكمامات والمواد المطهرة والسوائل لسلامة للطلاب.

6- تجهيز 194 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية .

7- الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة متر على الأقل.

8- 14 طالبا فقط بكل لجنة على مسافات متباعدة.

9- تطهير الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

10- تجهيز 55 استراحة بـ20 إدارة تعليمية .

11- توفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف والأدوية.

12- دعم احتياجات اللجان من الكهرباء والخطوط التليفونية والاتصالات والمياه .

13- تجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم بشكل مستمر .

14- عقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان .

15- تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان المديرية وغرف عمليات فرعية فى الإدارات التعليمية.

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانوية

الجيزة

اليوم السابع بلس

لجان الثانوية العامة

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