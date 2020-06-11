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10 نصائح للتعامل الأسرى مع أطفال التوحد .. تعرف عليها

الخميس، 11 يونيو 2020 06:00 ص
10 نصائح للتعامل الأسرى مع أطفال التوحد .. تعرف عليها مرض التوحد
كتب محمد صبحى

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قدمت الدكتورة مها زكى رزق أستاذ بقسم الكيمياء العلاجى بالمركز القومى للبحوث، مجموعة الإرشادات التي يجب أن يتتبعها الآباء والأمهات بعد تشخيص إصابة ذويهم بمرض التوحد.

وفيما يلى يرصد اليوم السابع أبرز 10 نصائح للتعامل مع الاطفال المصابين بالتوحد

1 - الذهاب إلى مراكز التأهيل الشامل ومتابعة الحالة مع المتخصصين.
2 - تثقيف الأم بمرض التوحد وكيفية التعامل معه.
3- تقبل الحالة والحرص على تحسنها.
4- الصبر في التعامل مع الطفل.
5- تحقيق الانسجام للطفل في المنزل.
6- تحديد منطقة للاسترخاء ووقت للعب .
7- مكافأة الطفل علي السلوك الجيد.
8- التواصل اللغوي والاجتماعى مع الطفل بشكل مستمر والاهتمام بمشاعره واكتشاف مشكلاته.
9- العلاج السلوكى Behaviour Therapy
10- علاج النطق واللغةSpeech-Language Pathology



 


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