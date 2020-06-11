10 معلومات عن مستشفى كفر شكر المركزى.. تستقبل حالات كورونا بعد 10 أيام

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الانتهاء من اللمسات النهائية لمستشفى كفر شكر المركزي، على أن تسليمها خلال 10 أيام لتكون جاهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وينشر "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المستشفى، والتى جاءت على النحو التالي:

1- تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء مستشفى كفر شكر المركزى 212.8 مليون جنيه.

2- تضم المستشفى 230 سرير إقامة و14 سرير عناية مركزة.

3- سيتم البدء فى تركيب جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى اليوم.

4- تم تجهيز معمل الكيمياء التحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

5- تم تجهيز الطاقم الطبى بالتنسيق مع الوزارة لتدريب الأطباء على بروتوكول علاج فيروس كورونا.

6- الانتهاء من المستشفى خلال 10 أيام لتدخل الخدمة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

7- تم التنسيق مع الوزارة لعمل دورات تدريبية للطاقم الطبى بالكامل بمستشفى كفر شكر المركزي.

8- تضم المستشفى تخصصات التخصصات، الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب)، والنساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والانف واﻷذن، والاطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي.

9- تقدم المستشفى خدمة طبية متقدمة لنحو 200 ألف نسمة.

10- تقام المستشفى على مساحة كلية تصل إلى 24 الف م2، وتبلغ مساحة المبانى نحو 13 الف م2 من إجمالى المساحة الكلية.