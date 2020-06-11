اليوم السابع
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وفاة محسن عادل نائب رئيس البورصة السابق بفيروس كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 12:16 ص
وفاة محسن عادل نائب رئيس البورصة السابق بفيروس كورونا محسن عادل
هانى الحوتى

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توفى محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار سابقا، ونائب رئيس البورصة السابق، بإحدى المستشفيات، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 

ويتقدم "اليوم السابع" بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل.

سبق لمحسن عادل أن شغل مقعد عضو مجلس البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصرى للدورة 2013-2017، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017، كما شغل سابقًاً نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السابق، وعمل كعضواً منتدباً لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمى حالياً.

كما عمل محسن كمستشاراً مالياً سابقاً لعددًا من شركات الوساطة فى الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية بالاضافة إلى كونه مستشارًاً للتحليل المالى لعددًا من الصحف المصرية المتخصصة.

يحمل محسن عادل درجة دبلوم الدراسات العليا فى تحليل سوق الأوراق المالية من جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما يحمل درجة البكالريوس فى التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان.

 

 


محسن عادل

كورونا

فيروس كورونا

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