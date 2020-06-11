وفاة أول مؤذن فى السعودية عقب الإصابة بفيروس كورونا

إيمان حنا

بعد أن قضى 16 عاماً من حياته مؤذنا لمسجد صالح الفريجة بحي النظيم شرق الرياض، توفي الشيخ سالم مشوط العنزي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد وفق "العربية .نت".

وقال ابنه نايف، "وفق العربية نت": "بعد السماح بالصلاة في المساجد ورجوعها عقب تعليق احترازى لمدة 70 يوما، خرج والدي لصلاة الفجر من الساعة الثانية منتصف الليل، شوقاً وحنيناً لرفع الأذان والصلاة بعد الانقطاع. وعاد إلى المنزل في الساعة 8 صباحاً، وكان يشعر بتعب وبارتفاع في درجة حرارته. وبعد استمرار ارتفاع حرارته، زار مستشفى الحرس الوطني فتم عزله بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف: "كان والدي رحمه الله يوصينا بدوام الصلاة والتسامح، ونحن نشعر بالألم على فراق والدنا، وعزاؤنا أنه كان من خيرة الناس ومن أطيبهم معاملةً وخلقاً، ونحن صابرون ومحتسبون فلله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار"، من جهته، قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تعازيه لأسرة المؤذن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض سامي المشيقح، نقل خلاله تعازي ومواساة الوزير الحارة ودعاءه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

من جانبه، شكر نايف بن سالم العنزي، ابن المتوفى، الوزير على مواساته له ولأسرته، مؤكداً أن لهذه التعزية والمواساة أثر بالغ في نفسه وأسرته، سائلاً الله له وكافة منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الرياض التوفيق والإعانة.

ومن جهة أخرى أعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية فى المنطقة الشرقية إضافة 600 مسجداً لصلاة الجمعة المنطقة الشرقية تخفيفا للتزاحم، بزيادة 64% عن الجوامع الأصلية فى الجمعة الثانية بعد رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة، إنفاذاً لتوجيهات معالى الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية سليمان بن فهد الخميس بأن فرع الوزارة أتم تهيئة ما يقارب 600 مسجداً لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتاً بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بزيادة (116) مسجداً عن الجمعة السابقة، لتخفيف الأعداد على الجوامع الدائمة حتى زوال جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هذه الزيادة فى المساجد تأتى استعدادا للجمعة الثانية بعد عودة افتتاح المساجد بالمنطقة الشرقية، ليكون عدد المساجد والجوامع التى سيصلى فيها هذه الجمعة 20 شوال 1440هـ، ( 1540 ) مسجداً وجامعاً.