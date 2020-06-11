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الخميس، 11 يونيو 2020 03:47 م
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وصول أطباء من 3 جامعات للكشف على المرضى بمستشفى الطور

الخميس، 11 يونيو 2020 03:15 م
وصول أطباء من 3 جامعات للكشف على المرضى بمستشفى الطور خدمات طبية
جنوب سيناء : محمد حسين - فايزة مرسال

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أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء اليوم فى بيان لها انه إعتبارا من السبت 13 يونيو الجارى وحتى الخميس 18 يونيو من ذات الشهر، ووفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب سيصل الفريق لمستشفى الطور لتقديم خدمات طبية منوعة للمرضى ابناء محافظة جنوب سيناء .

واوضح البيان أن الأطباء من طب جامعة الزقازيق هم الدكتورعلاء زيدان إبراهيم أستاذ طب الأطفال، والدكتوره هبة شفيق عبدالخالق مدرس الباطنة العامة الدكتور عمر عبدالشافى مدرس م الأشعة التشخيصية ،والدكتور محمد مجدى محمد مدرس م جراحة العظام، والدكتور محمد عزت مدرس جراحة عامة ، والدكتور محمد عادل صقر مدرس م جراحة التجميل، والدكتور السيد سعد عبدالبصيرمدرس الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمى والكبد، والدكتور أحمد عطية منصور مدرس م جراحة المسالك البولية، ودكتور محمد محمود شحاته  مدرس م جراحة عامة ، ودكتور أمير عبدالحميد أحمد  مدرس م باطنة عامة.

ومن كلية طب جامعة قناة السويس، الدكتور محسن بدوى أستاذ طب وجراحة العيون وطب عين شمس الدكتور محمد حامد عبدالعزيز مدرس م التخدير والرعاية المركزة ومن معهد القلب الدكتور محمود الحسينى عواد إستشارى جراحة القلب، والدكتور إبراهيم عبدالفتاح عبدالبديع إستشارى أمراض القلب.

واوضح البيان انه مقررا أن يقوم فريق الاطباء بالكشف وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالعيادات الخارجية واﻷقسام الداخلية .

 

 

 


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