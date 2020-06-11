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وزير الإسكان لـ"اليوم السابع": قرار العزل المنزلى وقائى وأتابع العمل من المنزل

الخميس، 11 يونيو 2020 10:48 ص
وزير الإسكان لـ"اليوم السابع": قرار العزل المنزلى وقائى وأتابع العمل من المنزل عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
كتب أحمد حسن

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قرار عزله لنفسه لمدة 14 يوما جاء نتيجة لمخالطة أحد المصابين داخل الوزارة بفيروس كورونا.
 
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، فى تصريح حاص لـ"اليوم السابع" أنه أجرى عددا من التحاليل المبدئية والتى جاءت كلها سلبية، ولكن القرار جاء كإجراء احترازي تجنبا من حدوث أى عدوى، لافتا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة ولا توجد لديه أم مشاكل .
 
وأوضح أنه سيتابع عمل الوزارة من المنزل، كما سيجرى كافة الاجتماعات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، حتي لا يتسبب ذلك الإجراء فى تعطيل أى من الملفات الهامة داخل الوزارة.
 
وأكد أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية داخل الوزارة، وعدم الاختلاط بين العاملين بديوان الوزارة إلا فى أضيق الحدود .
 
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرر تطبيق العزل المنزلى على نفسه لمدة 14 يوما، لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

فيروس كورنا

العزل المنزلى

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