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وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا يستكملون مفاوضات سد النهضة لليوم الثالث

الخميس، 11 يونيو 2020 09:31 ص
وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا يستكملون مفاوضات سد النهضة لليوم الثالث سد النهضة
كتبت أسماء نصار

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يواصل وزراء الموارد المائية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بشأن سد النهضة، لليوم الثالث على التوالى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا.

واستمع الاجتماع لوجهات نظر الدول الثلاث، حيث تمسك الجانب المصرى بوثيقة 21 فبراير التى تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى فى الولايات المتحدة الأمريكية، كأساس للتفاوض، فيما وعد الوفد الإثيوبى بتقديم مقترح متكامل للاجتماع وأعاد الوفد السودانى تأكيد موقفه المقدم فى وثيقة الحل الوسط التى تقدم بها فى اجتماع أول أمس.

وناقش الاجتماع أول أمس بندين أساسيين هما الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، والمسائل الأساسية العالقة بالنسبة لكل دولة على حدة، للوصول إلى توافق حول النقاط المتبقية.

وتم الاتفاق بين الوزراء أمس على مواصلة الاجتماعات اليومية ما عدا يومى الجمعة والأحد، للوصول إلى توافق حول النقاط المتبقية، كما تم التوافق على أن تتم التفاوض اسفيريا عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالتداول بين العواصم الثلاث على أن يتم التقييم يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن الدول الثلاث تمكنت خلال الجولات السابقة التي امتدت منذ عام 2013 حتى عام 2020 من التوصل إلى توافق حول معظم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، فيما تبقى عدد قليل من القضايا العالقة التي تأمل الأطراف الثلاثة فى الاتفاق بشأنها.


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