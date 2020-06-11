هولندا: منزعجون للغاية من تحركات أمريكا ضد المحكمة الجنائية الدولية

رويترز

أبدت هولندا "انزعاجها الشديد" من أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، يمهد الطريق لفرض عقوبات على موظفى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاى مقرا.

جاء رد الفعل من جانب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك بعد ساعات من إصدار الأمر الذي قد يؤدي إلى الحجز على أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وقال بلوك في تصريحات نشرت على تويتر "منزعجون للغاية من إجراءات الولايات المتحدة" مضيفا أن "هولندا تدعم المحكمة الجنائية الدولية بشكل كامل وستستمر في ذلك. المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لمواجهة الإفلات من العقاب ودعم سيادة القانون الدولي".