نقل الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة جرزا بتكلفة 256 مليون جنيه

كتبت رحمة رمضان

وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة إنيرجيا للطاقة والتيليكوم سليوشنز عقد مشروع إنشاء محطة محولات جرزا جهد 220/66/11 ك.ف. بمهمات جهد 220 & 66 ك.ف. من النوع المعزول بالغاز (GIS) والتابع لمنطقة كهرباء القاهرة بتكلفة إجمالية حوالى (295 مليون جنيه مصري) وبتمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ التعاقدية (12) شهراً.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه تم إضافة خطوط نقل كهرباء جديدة بطول 3 الاف 642 كيلو متر، موكداً أن هذه الكمية تعادل مرة و نص حجم شبكة نقل الكهرباء فى السابق.

وأضاف شاكر خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن عدد محطات المحولات جهد 500 كيلو فولت ستصل نهاية العام إلى 49 محطة وكانت فى السابق 18 محطة محولات فقط و هو ما كان يتسبب فى ضعف الجهد و عدم كفاءة الشبكة ببعض المحافظات.

وقال شاكر إنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستكون انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

وأشار وزير الكهرباء، أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة و أكثر كفاءة.