نائب محافظ الغربية: تطوير الجزء الثانى من الكورنيش بتكلفة 18 مليون جنيه

الغربية – عادل ضرة

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية في بيان له، عن الانتهاء اليوم من اتفاق مبرم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال تطوير الجزء الثاني من الكورنيش بداية من شارع الأشرف وحتي شارع سعيد، بتكلفة 18 مليون جنيه.

وأوضح نائب محافظ الغربية، ان الجزء الثالث من أعمال تطوير الكورنيش سيتم العمل به خلال الشهر القادم بداية من شارع سعيد وحتي الطريق السريع.

وأضاف "عطا"، ان الكورنيش بالكامل إبتداءً من طريق المحلة الكبرى حتي الطريق السريع سيتم الانتهاء من تطويره خلال 6 شهور من الآن، وذلك في إطار جهود المحافظة بقيادة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحيه أخرى تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي ، جهودها المكثفة في تنفيد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن .

وقال محافظ الغربية، في بيان له أنه تم سحب 16 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين بقرار ارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث ناشد المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمركز ومدينة قطور ، لمتابعة جاهزية المدارس التى تم تخصيصها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة، وكذلك تفقد منافذ بيع الكمامات التى وفرتها المحافظة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية.