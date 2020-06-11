اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ الغربية: تطوير الجزء الثانى من الكورنيش بتكلفة 18 مليون جنيه

الخميس، 11 يونيو 2020 08:55 م
نائب محافظ الغربية: تطوير الجزء الثانى من الكورنيش بتكلفة 18 مليون جنيه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية في بيان له، عن الانتهاء اليوم من اتفاق مبرم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال تطوير الجزء الثاني من الكورنيش بداية من شارع الأشرف وحتي شارع سعيد، بتكلفة 18 مليون جنيه.

 

وأوضح نائب محافظ الغربية، ان الجزء الثالث من أعمال تطوير الكورنيش سيتم العمل به خلال الشهر القادم بداية من شارع سعيد وحتي الطريق السريع.

 

وأضاف "عطا"، ان الكورنيش بالكامل إبتداءً من طريق المحلة الكبرى حتي الطريق السريع سيتم الانتهاء من تطويره خلال 6 شهور من الآن، وذلك في إطار جهود المحافظة بقيادة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

من ناحيه أخرى تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي ، جهودها المكثفة في تنفيد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن .

 

وقال محافظ الغربية، في بيان له أنه تم سحب 16 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين بقرار ارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث ناشد المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمركز ومدينة قطور ، لمتابعة جاهزية المدارس التى تم تخصيصها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة، وكذلك تفقد منافذ بيع الكمامات التى وفرتها المحافظة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية.


اخبار عاجله

نائب محافظ الغربية

تطوير كورنيش طنطا

طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة