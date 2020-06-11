ميناء الإسكندرية يستقبل 11 سفينة محملة بالسلع الاستراتيجية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم الخميس،11 سفينه وغادر 14 سفينة بميناء الإسكندرية والدخيلة .

واضاف فى بيان اليوم، أن إجمالى السفن العاملة شحن تفريغ 33 ، بينما إجمالى البضائع الصادرة 18721 طن وإجمالى البضائع الواردة 123702 طن، ووصل عدد الحاويات المتواجدة على أرصفة الميناء الواردة 1073 وعدد الحاويات الصادرة 996 ودخول شاحنات 6623 شاحنة وعدد خروج شاحنات 6471 وقطار واحد 25 عربه.

ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بضرورة تسهيل حركة البضائع على أرصفة الميناء وانهاء الإجراءات الخاصة بها منعا لتكدسها .

يذكر أن شددت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا عن طريق الأفراد أو البضائع ، وخاصة الإجراءات التى تتعلق بالسفن التجارية حيث تقوم فرق عمل مختصة بالصعود على هذه السفن لفحص أطقم السفن للتأكد من عدم وجود حالات مصابة أو حاملة للفيروس .

وأكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء على إتخاذ الميناء إجراءات تتعلق بالبضائع وتتضمن قيام المختصين فى الميناء بفحص الأغذية ذات الأصل الحيوانى والأعلاف ومياه الشرب "بما أن الفيروس حيوانى الأصل" ، وعمل جميع الإختبارات الخاصة بسلامة الأغذية طبقاً للمواصفات المصرية ، سواء كانت اختبارات ميكروبيولوجية للأغذية، أو مياه الشرب، أو إختبارات الـ PCR .

كما تقوم المعامل بأخذ عينات من جميع الأغذية الواردة لفحص فيروس كورونا المستجد وأخذ مسحات مستلزمات الإنتاج والحضانات وماكينات فرم الأعلاف المستوردة، كما يتم وعلى مدار الساعة تعقيم وتطهير الأماكن والأدوات والمعدات التى يتردد عليها العاملين والمتعاملين، والبضائع بشكل مباشر، وتستمر حملات التوعية داخل الميناء بكل الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، هذا وقد تم أيضاً إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية، كما تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بتقليل تواجد العاملين طبقاً للقواعد المنظمة وبما لا يؤثر على الحركة الطبيعية للعمل فى الميناء.

وتؤكد هيئة الميناء على إحكام السيطرة فى مينائى الإسكندرية والدخيلة بما يضمن منع انتشار فيروس كورونا وذلك لحماية البلاد والمواطنين من الأوبئة والأمراض والفيروسوت العابرة للحدود .