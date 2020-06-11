"مودرنا" الأمريكية تبدأ مرحلة الاختبار النهائى للقاح كورونا الشهر المقبل

كتبت هند عادل

أكدت شركة مودرنا الأمريكية أنها تخطط لبدء تجربة لـ 30 ألف متطوع من لقاح الفيروسات التاجية كورونا، الذي طال انتظاره في يوليو المقبل مع دخول الشركة المرحلة النهائية من الاختبار.

ووفقا لتقرير لوكالة "رويترز" قالت شركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها ماساتشوستس إن الهدف الأساسي من الدراسة سيكون منع فيروس كورونا المصحوب بأعراض، وسيكون الهدف الثانوي الرئيسي هو الوقاية من الأمراض الشديدة ، على النحو المحدد بإبقاء الناس خارج المستشفى.

وقالت مودرنا إنها اختارت جرعة 100 ميكروجرام من اللقاح لدراسة المرحلة المتأخرة، على مستوى تلك الجرعة ، وتسير الشركة على المسار الصحيح لتقديم حوالي 500 مليون جرعة سنويًا ، وربما ما يصل إلى مليار جرعة سنويًا ، بدءًا من عام 2021 من موقع التصنيع الداخلي الأمريكي للشركة والتعاون الاستراتيجي مع شركة الأدوية السويسرية Lonza، وأوضحت الشركة أنها اختارت جرعة 100 ميكروجرام لتعظيم الاستجابة المناعية وتقليل التفاعلات الضارة، وأعلنت مودرنا إنها انتهت من تصنيع لقاح كافٍ لبدء المرحلة الثالثة من التجربة.

في دراسة منتصف المرحلة ، قالت الشركة إنها سجلت 300 بالغ سليم ، تم تناول جرعة واحدة على الأقل ، وكذلك أول 50 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 54 عامًا.

يعتبر اختبار اللقاح عند كبار السن حرجًا لأن هذه المجموعة معرضة لخطر أكبر من حيث الآثار الشديدة للفيروس ، وكبار السن عادة ما يكون لديهم وظيفة مناعية أقل كفاءة. تختبر دراسة منتصف المرحلة السلامة والفعالية الأولية لجرعتين من اللقاح اللذين تم فصلهما لمدة 28 يومًا.