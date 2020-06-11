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مواطن بالفيوم يشكو معاناته مع "فتق الحجاب الحاجز" وإنفاق كل ما يملك

الخميس، 11 يونيو 2020 04:38 م
مواطن بالفيوم يشكو معاناته مع "فتق الحجاب الحاجز" وإنفاق كل ما يملك المواطن
كتب – فريق المحافظات

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مواطن فيومى أجبرته ظروف الحياة والمرض الذي تعرض له على إنفاق كل ما يملك على العلاج، فقد أجرى 3 جراحات نتيجة إصابته بـ"فتق فى الحجاب الحاجز" منذ عام 2005، ولكن جميع الجراحات فشلت ولم يشف حتى الآن، وأبلغه الجميع أنه يحتاج لطبيب متخصص وماهر يستطيع علاجه من هذه الآلام التى يعانى منها يومياً لدرجة أنه لا يستطيع النوم والأكل كباقى البشر الطبيعيين، و ناشد وزارة الصحة بدعمه أو أحد الأطباء الكبار لدعم حالته لكى يستطيع العيش بصورة طبيعية ويربى أبناؤه كباقى أبناء بلدته.

وفى هذا الصدد يقول كمال عبد القادر محمود إبن قرية بمركز إطسا فى محافظة الفيوم، أنه يعانى من فتق بالحجاب الحاجز فى البطن من عام 2005، وأجرى 3 جراحات منهم اثنتان فى القصر العينيى ، وجميع الجراحات خرجت سلبية،  قائلاً: "انا كل اللى محتاجه دكتور كبير شاطر يقدر ينقذنى من الألم، أنا بعانى معاناة لا يعلم بها إلا الله، وصرفت كل ما أملك على تلك العمليات والعلاج حتى تنجح ولكن لم يقدر الله لى الشفاء حتى الآن، وتوجهت لعدد من المستشفيات الحكومية ولكن مفيش حل".

وأضاف إبن محافظة الفيوم قائلاً:- "أنا أعيش فعلاً فى مرحلة خطيرة فى حياتى، وتم منع الأكل عنى حيث أن الحجاب الحاجز يتسبب فى إختناق شديد، وحتى الميه مش بقدر أشربها، وأنا بطلب من الحكومة والمسئولين دعمى وتبنى حالتى، وأى دكتور كبير يقدر يعالجنى ياريت ولو طلب فلوس إحنا هنحاول نجمع ليه فلوس بس يقدر يخلصنى من المشكلة دي، كل الدكاترة اللى روحت ليهم محدش قدر يساعدنى، أنا حالياً بعلق محلول وبشترى حقن يومياً بـ200 جنية وأضطر لتلقى علاج فى الشهر 60 الاف جنية".

وناشد الحاج كمال عبد القادر محمود إبن قرية بمركز إطسا، وزارة الصحة بالوقوف بجانب حالته ودعمه حتى يشفى من تلك الحالة ليستطيع تربية أبناؤه، حيث أنه من شدة الألم والتعب يعيش على المحلول فقط ولا يستطيع الأكل والشرب نهائياً، حيث يعانى من حالة من الإختناق تصل لشعوره بحالة الفطسان من كثرة التعب والإرهاق، قائلاً: "عمليتى تحتاج لطبيب ماهر لدعمى وعلاجى من هذا المرض الذى صرفت عليه كل ما أملك، ورغم عمل 3 عمليات لكن مش عارف أنام ولا عارف أرتاح".

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