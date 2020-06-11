مناقشة 442 رسالة ماجستير ودكتوراة بجامعة الإسكندرية خلال أزمة فيروس كورونا

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن الدكتور عصام الكردى ، رئيس جامعة الإسكندرية ، عن منح الجامعة عدد 442 رسائل الماجستير ودكتوراه فى التخصصات العلمية المختلفة بجميع كليات الجامعة من 15 مارس 2020 وحتى الٱن .

وأشار الدكتور هشام جابر، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، فى بيان أنه تم خلال هذه الفترة مناقشة 86 رسالة ماجستير ودكتوراة ، وذلك للطلاب المصريين والوافدين بطريقة "أون لاين" عبر خدمة الفيديو كونفرانس، للمشرفين الذين حالت ظروفهم من التواجد بمكان المناقشة، وتيسيرا للعمل فى هذه الظروف ، حيث إقتصر حضور مناقشة الرسائل العلمية على لجنة الفحص والمناقشة للطلاب والسماح بإشتراك المناقش الخارجى عن بعد نظراً لظروف الحظر ، كما تم مناقشه ٣٥٦ رسالة ماجستير ودكتوراه بالطريقة التقليدية للطلاب المصريين والوافدين فى نفس الفترة .

وكان قد أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، أن هذا العام يعد عاماً استثنائياً شهد احداثاً كثيرة ستظل تذكر فى تاريخ السنوات الدراسية ، مشيراً أنه تم الاستفادة من هذه الازمة فى زيادة استخدام المنصات الاليكترونية والتحول الرقمى للعملية التعليمية، وأكد على الاستمرار فى التوسع فى منظومة التعليم عن بُعد اعتباراً من العام الدراسى القادم، كما أوضح أن هناك عدة مقترحات لتطوير التعليم الإلكتروني، بهدف منع حدوث التزاحم والاختلاط بين الطلاب، خاصة فى ظل استمرار أزمة "كورونا"، منوهاً إلى أن كل ذلك يرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية، وهو ما نعمل عليه حالياً.

قدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد وهبان بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه عميداً لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد عثمان بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء بجمهورية مصر العربية .

وقدم المجلس الشكر لكافة الكليات على الجهد المبذول للإعداد للإختبارات وإنهاء العام الجامعى الحالى كما يجب، وقد قدم المجلس الشكر لعمداء ووكلاء مجمع العلوم الإنسانية على الجهد المبذول فى تنظيم أعمال إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية التى تبدأ فى شهر يوليو القادم، حيث تم الإنتهاء من إعداد 299 لجنة داخل المجمع بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة عن 15 طالب، واتخاذ كافة التدابير الإحترازية للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب وتوفير لجان طبية داخل اللجان للتعاون مع الحالات الطارئة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة لجان الإمتحانات.