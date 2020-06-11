اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 06:51 م
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الوصول لبلادهم عبر جمارك مطار الأقصر..

مطار الأقصر يستقبل أول رحلة دولية من جدة تقل 150 مصريا عالقا .. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 06:22 م
مطار الأقصر يستقبل أول رحلة دولية من جدة تقل 150 مصريا عالقا .. صور مطار الأقصر يستقبل رحلة دولية من جدة
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل مطار الأقصر الدولى بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، فى تمام الساعة الخامسة مساء، طائرة مصر للطيران القادمة من جدة وعلى متنها عدد 150 راكباً من المواطنين المصريين العالقين فى المملكة العربية السعودية، يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبد الله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، بسرعة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات الجمركية فى جميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية للعالقين المصريين القادمين من الخارج.

وقامت لجنة من العاملين بجمارك الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع، بإنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية للركاب برئاسة عصام السمان مدير إدارة الوردية الثالثة بتفتيش الركاب بجمرك مطار الأقصر، وحامد محمد محمد عبد الكريم وصلاح محمود، ورومانى فؤاد بشارة مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، والحسين على عبد الله مدير إدارة الفحص بالأشعة، ومحمود النمر مأمور جمرك بالفحص بالأشعة، وسيد أحمد الجندى رئيس قسم الأمن الجمركي، وذلك تحت اشراف ياسين أحمد الوردانى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع، مع الإلتزام بارتداء الكمامات والتباعد وجميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد شهد مطار الأقصر الدولى بمحافظة الأقصر، يوم الإثنين الماضى، وصول رحلتين دولية بعد غياب أكثر من ثلاثة شهور للمصريين العالقين بدولة الكويت، حيث وصلوا إلى بلادهم فى صعيد مصر عبر دعم رجال جمارك مطار الأقصر، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة التيسيرات لعودة العالقين لبلادهم، وفى إطار تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبد الله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام، بسرعة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات الجمركية فى جميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية، حيث وصلت الرحلتين وعلى متنها عدد 288 راكباً من المواطنين المصريين العالقين فى الكويت وعودتهم لبلادهم بصعيد مصر عبر مطار الأقصر الدولى وتسهيل وصولهم.

مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية (1)
مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية 

مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية (2)
مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية 

مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية (3)
مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية 

مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية (4)
مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية 

مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية (5)
مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية

مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية (6)
مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية 

مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية (7)
مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية 

مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية (8)
مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية 

مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية (9)
مطار الأقصر يشهد عودة أول رحلة دولية من جدة لإعادة 150 مصرياً عالقاً بالسعودية

 


الاقصر

مطار الاقصر الدولى

عودة المصريين العالقين بالسعودية

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جمارك الاقصر

اخبار المحافظان

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