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صدقة على روح زوجها المتوفى..

مصممة أزياء بالوادى الجديد تصنع كمامات طبية لغير القادرين.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 06:00 ص
مصممة أزياء بالوادى الجديد تصنع كمامات طبية لغير القادرين.. صور مصممة الأزياء
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت هند عبد المنعم ابنة مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وتعمل مصممة أزياء عن طرح مبادرة شخصية لتصنيع الكمامات الطبية من القطن طبقا للمواصفات القياسية المعلن عنها، وهى الكمامة التى يعاد استخدامها لعدة مرات، وذلك لصالح الفقراء والغير قادرين بجانب تصنيعها للمواطنين مقابل التنازل عن قيمة التصنيع، وذلك كصدقة جارية على روح زوجها المتوفى منذ عدة شهور ومشاركة منها فى دعم جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، مؤكدة على أن هذه المبادرة وقتية فقط وليست ضمن نشاطها المهنى بصفة مستديمة ولكنها مبادرة خيرية بعيدا عن أية أنشطة ربحية مطلقا.

ورصدت عدسة اليوم السابع جانبا من مبادرة مصممة الأزياء داخل حجرة صغيرة فى منزل اسرتها حيث تقوم بتصنيع المطلوب منها من ملابس للسيدات تقوم بتنفيذها داخل تلك الحجرة وبعد إعلانها عن مبادرة تصنيع الكمامة الطبية مجانا قامت بإحضار كميات بسيطة من القماش المصنوع من القطن وبدأت فى التصنيع وأنتجت عدد من الكمامات وقامت بتوزيعها على من طلبوها وتستكمل تنفيذ المبادرة أملا منها فى تقديم خدمة بسيطة كمساهمة فى جهود مكافحة جائحة كورونا وتسخير إمكانياتها الصغيرة فى هذا الشأن كصدقة جارية على روح زوجها ورفيق رحلة كفاحها.

وقالت هند فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أنها طرحت تلك المبادرة بصفة شخصية لمن لا يستطيع توفير الكمامة الطبية بمدينة الخارجة وأعلنت ذلك على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى ولاقت مبادرتها استجابة كبيرة من أصدقائها وجيرانها وبدأت فعليا فى تنفيذ الفكرة بعد الاطلاع على شروط ومواصفات الكمامة الطبية المصنوعة من القماش وتقوم بتصنيعها بتصميمات تناسب الأزياء التى ترتديها السيدات بصورة كبيرة.

وأضافت هند أن عددا من المحلات تواصلوا معها لكى تقوم بتصنيع الكمامة لصالحهم كمشروع تجارى ولكنها رفضت تماما مؤكدة على أنها لاتقوم بتصنيعها لهذا الغرض ولا تدرج تلك المهام ضمن نشاطها المهنى ولكن هذه المبادرة شخصية ولها خصوصية أعلنت عنها ولا يمكن تحويلها لغرض آخر حيث تقوم بتصنيعها لمن يطلبها من الفئات التى حددتها ولم توافق على عروض التصنيع بأجر لصالح التجار معتبرة أن هذا العمل تطوعيا وخيريا ليس أكثر .

وأشادت هند بالجهود التى تنفذها الحكومة بتوجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحرصه على أبناء وطنه وهى الجهود التى يجب أن تكون مقياسا تنفذه العديد من دول العالم فى كيفية إدارة الأزمة والحفاظ على الاقتصاد الوطنى ليظل فى ارتفاع مستمر رغم ما تتعرض له دول العالم وخاصة الكبرى منها لضربات قاصمة بسبب أزمة كورونا متمنية من الشعب المصرى أن يتعاون مع الحكومة بالالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة الطبية وعدم تبادل الزيارات والسفر إلى لدواعى قهرية ليس اكثر .

 

 

مصممة ازياء تصنع كمامات طبية مجانية للغير قادرين بالوادى الجديد (2)
 
 
 
مصممة ازياء تصنع كمامات طبية مجانية للغير قادرين بالوادى الجديد (9)
 
 
 
مصممة ازياء تصنع كمامات طبية مجانية للغير قادرين بالوادى الجديد (10)
 
 
 
مصممة ازياء تصنع كمامات طبية مجانية للغير قادرين بالوادى الجديد (11)
 
 
 
مصممة ازياء تصنع كمامات طبية مجانية للغير قادرين بالوادى الجديد (12)
 
 
 
مصممة ازياء تصنع كمامات طبية مجانية للغير قادرين بالوادى الجديد (14)
 
 
 
مصممة ازياء تصنع كمامات طبية مجانية للغير قادرين بالوادى الجديد (19)

 

 

 


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