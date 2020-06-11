مستشار الأمن القومي الأمريكى: مساعى الجنائية الدولية لملاحقة جنودنا غير شرعية

كتب أحمد عرفة

أعلن مستشار الأمن القومى الأمريكي، روبرت أوبراين، أن مساعى الجنائية الدولية لملاحقة الجنود الأمريكيين غير شرعية وتسخر من العدالة الدولية، حيث جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه لا يمكن للجنائية الدولية ملاحقة الجنود الأمريكيين، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست جزءا من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن اتهامات الجنائية الدولية للجنود الأميركيين غير صحيحة وواشنطن ليست جزءا من المحكمة.