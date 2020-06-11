اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 04:01 ص
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مدينة درزية فى سوريا تشهد احتجاجات ليوم رابع

الخميس، 11 يونيو 2020 04:01 ص
مدينة درزية فى سوريا تشهد احتجاجات ليوم رابع سوريا
رويترز

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خرج مئات من السوريين في مدينة السويداء التي يغلب الدروز على سكانها إلى الشوارع،  الأربعاء وذلك لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية .

وقال سكان إن المتظاهرين الذين تجمعوا قرب ساحة رئيسية في المدينة الواقعة جنوب غرب سوريا دعوا لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

 

وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة دفعت عملتها لانخفاض قياسي أمام العملة الأمريكية بلغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار هذا الأسبوع في انخفاض متسارع. وكان الدولار يساوي 47 ليرة في بداية الصراع.

 

وتطالب الاحتجاجات المندلعة منذ الأحد الماضي كذلك بنهاية الفساد المتفشي وانسحاب الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، التي ساعد دعمها الأسد على استعادته معظم الأراضي من أيدي معارضيه الساعين لإنهاء حكمه.

 

 

 

 


سوريا

درنه

اقتصاد

احتجاجات

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