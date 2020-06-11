مدير مكتب السياحة بالبحر الأحمر : سلمنا 72 فندق سياحى شهادات استقبال سياح

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من بين تلك الفنادق 41 فندق سياحي تم تسليمه الشهادات قبل عيد الفطر المبارك واستقبلوا بالفعل سياحة داخلية في البداية بنسبة 25 %، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء .

وتابعت : أن جميع المنشآت التي تسلمت شهادة الصحة السلامة تسلمتها عقب ايفاد لجان فحص وتفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي اقرها مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجان تقوم بالفحص بدقة متناهية وتتأكد من توافر وتنفيذ جميع الضوابط وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار.

وأوضحت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن عقب عيد الفطر المبارك تم فحص عدد كبير من الفنادق يتجاوز ال 40 فندق، وتم تسليم 32 فندق منهم شهادات الصحة والسلامة، موكده علي استمرار لجان المعاينات والفحص الفنادق التي تقدمت بطلبات لاستقبال سياحة داخلية .

كما أكدت أن اللجان التي تقوم بعملية الفحص والمعاينة للفنادق السياحية مكونة من وزارة السياحة والصحة وعضو من غرفة المنشات الفندقية، تقوم بعملية تأكيد علي تنفيذ الضوابط التي اقرها مجلس الوزراء لاستقبال سياحة داخلية منها الغاء نظام الاوبن بوفية وكذلك التاكيد علي ارتداء الكمامات والتعقيم الدائم الحفاظ علي المسافات، عدم تسكين سوي 3 افراد في الغرفة، كذلك الحفاظ علي المسافات في المطعم وحمامات السباحة .