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مدير مركز أورام قنا: استقبلنا 32 ألف مريض خلال عام

الخميس، 11 يونيو 2020 11:26 م
مدير مركز أورام قنا: استقبلنا 32 ألف مريض خلال عام مستشفى - أرشيغية
قنا وائل محمد

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قال الدكتور محمد أحمد عبدالحكيم مدير مركز أورام قنا، إن عدد المرضى المترددين على المركز تزايد هذا العام 2019/2020، ليصبح  32 ألف مريض حتى شهر مايو الماضى، بعدما كان 23 ألف مريض للعام 2018/2019، كما تضاعف أما عدد مرضى الكيماوى فى العام الحالى إلى 6000 مريض، و العمليات زادت من 400 إلى 800 عملية جراحية استئصال و خلافه رغم ظروف شهر رمضان المبارك و أزمة فيروس كورونا، كما زادت جراحة الأورام من 300 إلى 600 مريض، وبلغت نسبة الإشغال بالمركز فى شهر مايو 80%.

وأضاف عبدالحكيم، فى بيان بأن عدد الاسرة  بالعناية المركزة تم زيادتها من 4 إلى 8 اسره مطورة، بالاضافة إلى 4 أسرة رعاية متوسطة، كما أصبح فى قنا وحدة أشعة تداخلية وعلاج للأورام السرطانية بالحقن، ولم تكن موجودة من قبل.

وأشار عبدالحكيم، بأن الأسبوع القادم سوف يشهد بدء عمل منظار بطن جراحى، ومنظار مثانه تشخيصى، ومنظار لأورام المسالك البولية، إضافة إلى أنه جارى الانتهاء من أعمال انشاء وحدة المعمل الباثولوجى خلال أسبوعين، لتشخيص الاورام، وهو ما يسهل علينا كثيرًا فى الاكتشاف المبكر للاوارام واتخاذ القرار العلاج المبكر بدلا من سفر العينة الريض للمحافظات المجاورة أو القاهرة.

وأضاف عبدالحكيم، تعاقدنا على أجهزة تصل تكلفتها لـ 13 مليون جنيه منها أجهزة جراحية و أجهزة تشخيصية و أجهزة للاقسام الداخلية، ساهمت فى تقديم خدمة متميزة، فضلا عن توفير كل الادوبة سواء فى الاقسام الداخلية أو العيادات الخاجية كلها متوفرة، و أى نقص يتم توفيره خلال 24 ساعة بمساعدة من كافة الجهات المعنية.

وأوضح عبدالحكيم، بأن المركز يشهد عمل توسعات بدأت فى شهر أكتوبر الماضى، وهو امتداد لمبنى مركز أروام قنا، سوف ينشىء به وحدة العلاج الاشعاعى، وحدات الاشعة التداخلية وحدات الأشعة التخصصية، وصيدليات التحضير للعلاج الكياوى، بتكلفة اجمالية تبلغ 86 مليون على مساحة  3000 متر، ومتوقع الانتهاء منه فى أكتوبر القادم.

 

 


محافظة قنا

اورام قنا

معهد اورام قنا

علاج مرضى السرطان

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