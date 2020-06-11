مدير مركز أورام قنا: استقبلنا 32 ألف مريض خلال عام

قنا وائل محمد

قال الدكتور محمد أحمد عبدالحكيم مدير مركز أورام قنا، إن عدد المرضى المترددين على المركز تزايد هذا العام 2019/2020، ليصبح 32 ألف مريض حتى شهر مايو الماضى، بعدما كان 23 ألف مريض للعام 2018/2019، كما تضاعف أما عدد مرضى الكيماوى فى العام الحالى إلى 6000 مريض، و العمليات زادت من 400 إلى 800 عملية جراحية استئصال و خلافه رغم ظروف شهر رمضان المبارك و أزمة فيروس كورونا، كما زادت جراحة الأورام من 300 إلى 600 مريض، وبلغت نسبة الإشغال بالمركز فى شهر مايو 80%.

وأضاف عبدالحكيم، فى بيان بأن عدد الاسرة بالعناية المركزة تم زيادتها من 4 إلى 8 اسره مطورة، بالاضافة إلى 4 أسرة رعاية متوسطة، كما أصبح فى قنا وحدة أشعة تداخلية وعلاج للأورام السرطانية بالحقن، ولم تكن موجودة من قبل.