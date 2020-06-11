اليوم السابع
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محافظ سوهاج: مشروعات خدمية وتنموية جديدة بمركز طهطا بتكلفة 9 مليون جنيه

الخميس، 11 يونيو 2020 12:19 م
محافظ سوهاج: مشروعات خدمية وتنموية جديدة بمركز طهطا بتكلفة 9 مليون جنيه محافظ سوهاج يتفقد مشروعات خدمية وتنموية
سوهاج محمود مقبول

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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مركز ومدينة طهطا في جولة ميدانية ليلية، تفقد خلالها عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بتكلفة بلغت 9 مليون و150 ألف جنيها، كما اطمئن على تطبيق قرارات الحظر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، رافقه خلال الجولة على رفاعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد مشروع تغطية الترعة لتوسعة الطريق الدائري ومدخل طهطا الجنوبي بطول 1650 متر، ورصفها بتكلفة 5 مليون جنيها، وقد وصلت نسبة التنفيذ لأعمال التغطية 95%، موجها بسرعة الانتهاء من التغطية والرصف، والقيام بإنشاء جزيرة بوسط الطريق والإهتمام بالتنسيق الحضاري.

كما تفقد المحافظ أعمال الإنترلوك بالشوارع والحواري الضيقة والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 4 مليون جنيها، حيث تفقد شارع عابدين، والشوارع والحارات المتفرعة منه، ومنطقة القيسارية وسط المدينة، وشارع عرابي، وشارع أحمد عنبر مرورا بمستشفى طهطا العام، موجها بإستكمال باقي الشوارع والحواري فور الإنتهاء من توصيل المرافق لها، كما تفقد أعمال التجميل بشارع التحرير بتكلفة بلغت 150 ألف جنيها، واختتم جولته بتفقد مجمع المدارس بساحل طهطا والذي يضم " المدرسة اليابانية، ومدرسة جزيرة الخزندارية،  ومجمع 25 يناير ".

واطمئن "الفقي " على تطبيق قرارات الحظر، مشيدا بوعي المواطنين بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة في الالتزام بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء والتي من شأنها تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (1)
المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (1)

 

المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (2)
المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (2)

 

المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (3)
المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (3)

 

المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (4)
المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (4)

 

المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (5)
المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (5)

 

المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (6)
المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (6)

 

المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (7)
المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (7)

 

المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (8)
المحافظ في جولة ميدانية بطهطا (8)

 


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