اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لـ52 وخروجهم من العزل الصحى

الخميس، 11 يونيو 2020 08:45 م
محافظ الوادى الجديد: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لـ52 وخروجهم من العزل الصحى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، عن تعافى إحدى الحالات المصابة وخروجها من مستشفى الداخلة بمدينة موط، ليصل إجمالي حالات التعافي لـ 52 حالة حتى الآن، وقال الزملوط، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، إن المحافظة سجلت أمس 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 112 حالة منهم 9 وفيات.

وأشار الزملوط، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات، وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة الى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا، لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وكان المحافظ كشف، اليوم الخميس، عن مواقع ومناطق الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" مشيرًا إلى ارتكازها بـ 20منطقة في 5 مراكز إدارية بالمحافظة.

وقال الزملوط، في بيان صحفي، إن ظهور الحالات الإيجابية في 5 مراكز هي (الخارجة – الداخلة – باريس –بلاط-الفرافرة) وذلك في مناطق: "مدينة الخارجة" بمركز الخارجة، " موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة-الشيخ والي-أسمنت – عزب القصر – الموهوب-غرب الموهوب – الجديدة –القلمون- المعصرة " بمركز الداخلة، و"جورمشين 7 " بباريس، ومدينة بلاط وقرية القديمة التابعة لقري أولاد مرزوق وقريتي "عين عيش"  و"تنيدة" بمركز بلاط ومدينة الفرافرة.

وأكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

وأضاف الزملوط، أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

وكانت قد سجلت محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الأربعاء، 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالمرض إلى 112 حالة منهم 9حالات وفاة و51حالة تعافي.

 


اخبار مصر اخبار عاجله اخبار المحافظات اخبار مصر اليوم اخبار اليوم الوادى الجديد الخارجه كورونا

اخبار مصر

اخبار عاجله

اخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

الوادى الجديد

الخارجه

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة