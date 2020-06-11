محافظ القليوبية: بدء المرحلة الثانية بكوبرى قلما على الطريق الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انطلاق المرحلة الثانية من مشروع كوبري قلما في اتجاه "القاهرة – بنها" بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، موضحا أنه تم التنسيق بين مجلس مدينة قليوب وإدارة المرور والشركة المنفذة، لوضع الحواجز اللازمة لتيسير الحركة المرورية للقضاء على التكدسات بتلك المنطقة والحد من الحوادث.

وأكد "المحافظ"، أنه تم التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بالكوبري، بعرض 12 مترا بواقع 3 حارات في الاتجاه القادم من وجه بحري إلى القاهرة، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع بمرحلتيه 220 مليون جنيه وبطول 600 متر وعرض 24 مترا وبواقع 3 حارات لكل اتجاه ذهابا وإيابا.

ومن ناحيتها، أجرت الإدارة العامة للمرور التحويلات المرورية الجديدة، فور البدء في أعمال المرحلة الثانية، حيث جرى تحويل الطريق القادم من محافظة القاهرة والدائري إلى أعلى الكوبري الجديد وذلك ضمن المرحلة الأولى التي تم تشغيلها تجريبيا للبدء في المرحلة الثانية شرق الطريق المتجه إلى وجه بحري.

كما أعلنت إدارة مرور القليوبية، أنه بالنسبة للسيارات القادمة من وجه بحري إلى القاهرة، جرى تسييرها يمين وأسفل الكوبري الجديد، لحين الانتهاء من المرحلة الثانية.