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محافظ الغربية: 7 لجان جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بقطور

الخميس، 11 يونيو 2020 04:35 م
محافظ الغربية: 7 لجان جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بقطور المحافظ خلال تفقده لمدارس قطور
الغربية - محمد طارق

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم الخميس، جاهزية 7 مدارس تم اختيارها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة بمركز قطور .
 
جاء ذلك خلال تفقده لمدارس الشهيد السادات الإعدادية بنات، وقطور الثانوية المشتركة ، ومدرسة قطور البلد الإعدادية المشتركة، والتى رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.
 
وشدد محافظ الغربية، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر بالمدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، حماية لأبنائنا الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدارس.
 
من جانبه ، أفاد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز عدد 26 استراحة للمراقبين علي مستوى المحافظة "رجال وسيدات" ، موضحاً أنه تم توريد بوابات التعقيم وجاري تركيبها بجميع المدارس.
المحافظ خلال تفقده لمدارس قطور (1)
المحافظ خلال تفقده لمدارس قطور (1)

المحافظ خلال تفقده لمدارس قطور (2)
المحافظ خلال تفقده لمدارس قطور (2)

المحافظ خلال تفقده لمدارس قطور (3)
المحافظ خلال تفقده لمدارس قطور (3)

 


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