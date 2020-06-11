محافظ الإسماعيلية يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام والفنى والزراعى

الإسماعيلية – السيد فلاح

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مقترح القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2020/2021 وذلك بعد الإطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس وبعد دراسة الإحصاء التكرارى للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية .

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن درجة القبول بالصف الأول بالمرحلة الثانوية العامة بلغت 247 درجة فيما بلغ في المدرسة الثانوية الصناعية الفنية لتكنولوجيا المعلومات نظام الخمس سنوات 265 درجة ومدرسة إبراهيم عثمان الفنية نظام الثلاث سنوات 260 درجة والمدرسة الثانوية الصناعية للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات 261 درجة والمعدات الثقيلة 257 درجة وأقسام ميكانيكية 254 درجة والمدرسة الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات 235 درجة والمدرسة الفنية التجارية الفندقية نظام الثلاث سنوات 230 درجة والمدرسة الثانوية الزراعية بالإسماعيلية نظام الثلاث سنوات 194 درجة.

كما تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الإستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والمقرر لها 21 يونيو وحتى 21 يوليو 2020.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقار اللجان والتطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وفقا لتعليمات الأستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية حرصًا على سلامة ابنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس وتنفيذ كافة التعليمات الوزارية، فضلًا عن تجهيز الاستراحات وتطهيرها وتعقيمها وفرشها بالأثاث اللازم مع إتخاذ كافة التدابير الوقائية وتذليل كافة العقبات وتوفير جميع الخدمات أمام رؤساء اللجان والملاحظين والطلاب لضمان السلامة والأمن للجميع .