محافظة الجيزة تزيل 5 أبراج و 15 عقار مخالف بالأحياء والمراكز.. صور

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة حلاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة بكافة الأحياء والمراكز والمدن، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تمت إزالة 15 عقار مخالف بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والطالبية.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم البدء فى إزالة 5 أبراج تصل ارتفاعاتهم إلى 13 دور مخالف بالحوامدية وأبو النمرس والوراق، كما تم إزالة عقار بشارع مخلوف نور الدين متفرع من شارع منصور محمود و بشارع السادات بحي بولاق الدكرور مشيراً إنه تم إزاله عقارين بشارع مسجد التوحيد واستكمال إزالة فيلا بمنطقة كفر الجبل والاسوار المحيط بالمنطقة التى تم بها الإزالة بالكامل بحي الهرم.

وأشار راشد إلى أنه تم إزالة عقار بشارع وجيه الدكرور واستكمال إزالة العقارات المخالفة بمنطقة أرض البيبسي وشارع أبو نقاية المتفرع من شارع خاتم المرسلين حى العمرانية وتم استكمال إزالة العقارات المخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحى الطالبية كما تم تنفيذ قرارات إزالة بجزيرة بين البحرين و تم من خلالها إزالة أسوار مخالفة وأعمدة خرسانيه ومبانى بحى جنوب.

وأوضح راشد أنه تم البدء فى إزالة برج مكون من 13 دور مخالف بطرق مصر أسيوط بمدينة الحوامدية إضافة الي إزالة برج أخر بارتفاع 11 دور بحى الوراق وإزالة برج مخالف بشبرامنت بمركز أبو النمرس و 3 أبراج تحت الإنشاء بمدينة كرداسة.

كما تم إزالة حمام سباحة بكافة مشتملاته بطريق جسر الصليبة شبرامنت بمركز أبو النمرس و إزاله التندات والاستراحات المتواجدة بحمام السباحة، وفي مركز ومدينة البدرشين تم تنفيذ عدد 9 حالات إزالة ووقف أعمال بناء مخالف بقرية سقارة بإجمالى مساحة 1800 متر أراضى زراعية خارج الحيز العمرانى .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزاله المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانوني.

يذكر أن محافظة الجيزة تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة مئات الحالات المخالفة خلال الاسبوع الماضي.