اليوم السابع
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مجلس مدينة غارب يطرح أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين ..صور

الخميس، 11 يونيو 2020 10:35 ص
مجلس مدينة غارب يطرح أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين ..صور بيع اسماك باسعار مخفضة بغارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة رأس غارب ، شمال محافظة البحر الأحمر، عن طرح أسماك باسعار مخفضة لأهالى المدينة ، وذلك تخفيفا عن الأعباء على المواطنين ، وتوفير سلع مخفضة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وجائحة كورونا .

من جانبه قال اللواء ايهاب رافت، رئيس مدينة رأس غارب ، أنه وصلت سيارة محملة بالاسماك المدعمة ، وسيتم طرحها وبيعها للمواطنين أمام مكتب تموين المدينة ، وذلك بالتنسييق مع مديرية تموين البحر الأحمر ، مؤكدا أن تلك الاسماك التى سيتم طرحها مغلفة داخل علب كرتون كل كرتونة تزن خمسة كيلو، سعر الكرتونة مائة جنيه فقط .

كان كلف اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، أعضاء إدارة التموين، بالمرورعلى جميع المخابز بالمدينة، ومتابعة أرصدة الدقيق والتأكد من توافر رغيف الخبز وعدم وجود عجز بالأرصدة ، وتوعية المواطنين بالحفاظ على التباعد الاجتماعى والحفاظ على السافات الأمنه بينهم، للحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا .

وأضاف رئيس مدينة غارب، فى بيان له، أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالمرور اليومى على المخابز والتأكد من توافر رغيف العيش وعدم وجود تكدس أمام المخابز .

وأوضح رئيس مدينة غارب، أنه تم عمل حملة تموينية اليوم على المخابز بواسطة أعضاء إدراة التموين والتأكد من وزن الرغيف ، وتم تحرير عدد (3) محاضر نقص وزن وعدد (2) محضر عدم نظافه المخبز .

 


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