اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 02:22 م
خالد صلاح
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ماليزيا تمنع الحج بسبب المخاوف من فيروس كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 01:20 م
ماليزيا تمنع الحج بسبب المخاوف من فيروس كورونا الحج - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت ماليزيا اليوم الخميس، إنها قررت منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد مقتدية في ذلك بإندونيسيا التي يغلب المسلمون على سكانها.

وترسل ماليزيا كل عام عشرات الآلاف من الحجاج إلى السعودية. ويمكن لحجاج ماليزيا الانتظار فترة تصل إلى 20 عاما بسبب نظام الحصص الذي تتفاوض عليه مع السعودية.

وكانت السعودية علقت الحج والعمرة حتى إشعار آخر في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا رغم أنها بدأت تخفف بعض القيود على التنقل والسفر.

وقال ذو الكفل محمد البكري وزير الشؤون الدينية إن ماليزيا قررت منع مواطنيها من القيام برحلة الحج بسبب مخاطر مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وعدم وجود لقاح للوقاية منه.

وقال في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الماليزي "أرجو أن يتحلى الحجاج بالصبر ويتقبلوا القرار".

وفي بيان منفصل قال مجلس الحج، الذي يدير خطط الادخار للراغبين في الحج، إن القرار سيؤثر على حوالي 31600 شخص وقع عليهم الاختيار لأداء الفريضة هذا العام.

وقد أعلنت ماليزيا اكتشاف 8369 حالة إصابة بالفيروس و118 وفاة.

 


ماليزيا

الحج

كورونا

فيروس كورونا

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