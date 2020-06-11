ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

رويترز

أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا اليوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369. ولم تسجل الوزارة وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118.

وكانت قد فتحت صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر أبوابها في ماليزيا، وعادت مراكز التسوق للعمل كما سمحت السلطات بالسفر الداخلي في إطار تخفيف إضافي للقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشدة بسبب الجائحة.