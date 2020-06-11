اليوم السابع
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لو عاوزة بيتك على طول نضيف وصحى ..ازاى تقللى الغبار بـ 6 طرق

الخميس، 11 يونيو 2020 05:00 ص
لو عاوزة بيتك على طول نضيف وصحى ..ازاى تقللى الغبار بـ 6 طرق تنظيف المنزل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الغبار والأتربة من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات، وخصوصا فى حالة وجودها بشكل يومي فى المنزل، فقد تخطئ الكثيرات من ربات البيوت فى الطريقة الصحيحة للتنظيف والتطهير، وحسب ما قالته صحيفة ديلى ميل فإن موقع    Lennox Australiaذكر أن هناك 6 طرق لتقليل الغبار فى المنزل وهى:

1: اترك الأحذية عند الباب احتفظ بصندوق أو رف داخل الباب الأمامي لتجنب سحب كميات كبيرة من الغبار والأوساخ عبر المنزل.

2:اغسل بياضات السرير مرة في الأسبوعإذا لم تستطع غسلها بالماء الساخن ، فاستخدم منتجًا تجاريًا يحتوي على الزيوت الأساسية مثل شجرة الشاي أو الأوكالبتوس المصممة لقتل عث الغبار ،  كما أن تجفيف الأقمشة المغسولة الساخنة لمدة 10 دقائق بعد جفافها سيقتل العث أيضًا.

3:يجب تغيير المفروشات والستائر على الأقل مرة في الأسبوع.

4: التنظيف باستمرار،  يعلق الغبار في الهواء و على الأسطح الصلبة والأقمشة الناعمة ، مما يعني أن كل زخرفة وحلية في منزلك عبارة عن مغناطيس للغباركلما قل ما لديك ، قلّت فرصة تراكم الغبار.

5:اغسل ألعاب الأطفال في كيس بلاستيكي مع صودا الخبز، هذا يستخرج الغبار والحطام الذي يمكن تنظيفه بالمكنسة الكهربائية بمجرد أن يجف.

6: قومى بتغيير الفلاتر بانتظام في نظام التدفئة وتكييف الهواء وفتحات الغبار باستخدام مكنسة كهربائية ذات فرشاة ناعمة.

 


تنظيف المنزل

المنزل

غبار

اتربة

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