اليوم السابع
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لأول مرة.. القابضة للمياه تفعل نظام التقييم الألكترونى للعاملين

الخميس، 11 يونيو 2020 09:29 ص
لأول مرة.. القابضة للمياه تفعل نظام التقييم الألكترونى للعاملين ارشيفيه
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تفعيل نظام التقييم الالكترونى جنبا إلى جنب مع برامج التدريب عن البعد، للارتقاء بكفاءة العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وقياس مدى فاعلية وكفاءة تلك البرامج.
 
وأعلنت، غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، قيام الإدارة العامة للمسار الوظيفي بتفعيل نظام التقييم الاليكتروني لبرامج المسار الوظيفي وذلك على "منصة التعليم الاليكتروني للشركة القابضة" والمعدة من الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، لتقييم العاملين المرشحين للترقية ويبلغ عددهم 97 عامل بالشركة القابضة، و743 مرشحاً من 10 شركات تابعة وذلك خلال شهر يونيو 2020.
 
ومن جانبها، قالت إيمان خضر، مدير عام المسار الوظيفى، ان الشركة بصدد تحويل كافة البرامج التدريبية الي برامج تدريبية اليكترونية وذلك لضمان استمرارية عملية التدريب ونقل الخبرات وذلك على مستوى 25 شركه تابعه من خلال مجموعة من الكفاءات من العاملين بالشركات حيث يبلغ عدد المدربين المعتمدين لبرامج المسار الوظفي 582 مدرب بكافة التخصصات.

وزاره الاسكان

شركات المياه

الشركه القابضه للمياه

التقييم الإلكتروني

فيروس كورونا

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