كشف غموض مقتل ربة منزل على يد شقيقها بمحافظة قنا

قنا- وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من كشف غموض مقتل ربة منزل، بسكين مطبخ بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بمقتل هبة. ع س، 30 عاما، ربة منزل، وأم لطفلين مقيمة بقرية العسيرات بفرشوط ، بعد إصابتها بعدة طعنات نافذة في القلب بسكين مطبخ.

وأثبتت التحريات، التى تمت بإشراف اللواء محمد ضبش مدير المباحث أن مرتكب الواقعة شقيقها محمود. ع. س، 25 عامًا، عاطل ، ويعاني من حالة نفسية، واعترف المتهم بعد ضبطه، قائلا " مكونتش في وعيي ضربتها بسكين في قلبها ومش عارف عملت كده ليه".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

فى سياق آخر، لقى شاب مصرعه، وأصيب والده، بعدة طعنات نافذة بخنجر، بقرية الجمالية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، بسبب مشاجرة مع ابن عمه لخلافات مالية بينهم .

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل أحمد محسب أحمد ، 24عاما، بعد إصابته بطعنتين بخنجر فى الصدر، وإصابة والده محسب أحمد علي، 52 عاما، بقطع فى عضلة الذراع الأيسر، بسبب مشاجرة مع ابن عمه لخلافات مالية بينهم بالنجع البحرى فى قرية الجمالية بقوص.

تم ايداع الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.